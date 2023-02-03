В СМИ раскрыли хитрый план Danone по возвращению в Россию

Французское предприятие по производству молочных продуктов Danone, ранее заявившее о сворачивании своего бизнеса в России, может продать часть российских активов с возможностью последующего выкупа, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на знакомые с обсуждением продажи источники.

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По данным издания, руководство концерна планирует сохранить 25% в бизнесе и места в совете директоров. Сообщается, что Danone включил опцион обратного выкупа в сделку, которая предусматривает передачу контроля в российском бизнесе молочных продуктов и растительных напитков. Инвесторам предложили от 75%. При этом французская компания хочет сохранить долю и место в совете директоров российской компании после планируемой сделки.

В октябре заявлялось, что Danone намерена отказаться от своего российского бизнеса по производству молочных и растительных продуктов в России. Руководство компании объяснило свое решение желанием обеспечить дальнейшую работу бизнеса для своих сотрудников, покупателей и партнеров. Тогда сообщалось, что компания может списать до 1 миллиарда евро.