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31 минуту назад

В СМИ раскрыли хитрый план Danone по возвращению в Россию

Елена Прошина

Французское предприятие по производству молочных продуктов Danone, ранее заявившее о сворачивании своего бизнеса в России, может продать часть российских активов с возможностью последующего выкупа, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на знакомые с обсуждением продажи источники.

В СМИ раскрыли хитрый план Danone по возвращению в Россию
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, руководство концерна планирует сохранить 25% в бизнесе и места в совете директоров. Сообщается, что Danone включил опцион обратного выкупа в сделку, которая предусматривает передачу контроля в российском бизнесе молочных продуктов и растительных напитков. Инвесторам предложили от 75%. При этом французская компания хочет сохранить долю и место в совете директоров российской компании после планируемой сделки.

В октябре заявлялось, что Danone намерена отказаться от своего российского бизнеса по производству молочных и растительных продуктов в России. Руководство компании объяснило свое решение желанием обеспечить дальнейшую работу бизнеса для своих сотрудников, покупателей и партнеров. Тогда сообщалось, что компания может списать до 1 миллиарда евро.

По итогам работы компании в период с января по сентябрь 2022 года глобальная выручка Danone выросла на 14,9%, до 20,7 миллиарда евро, год к году. При этом на бизнес в России пришлось около 5%.

Компании,Коммерсант,
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