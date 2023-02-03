Британский бренд люксовой одежды прекратил работу в России

Компания уже прекратила поставки.

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Как сообщает газета Daily Mail, магазин этого бренда по-прежнему работает в московском ГУМе. Отмечается, что он был «забит» продукцией компании из последней коллекции.

Paul Smith оставался одной из трёх люксовых марок, которая продолжала работу в нашей стране.

В России британский бренд сотрудничает с компанией Bosco di Ciliegi и её основателем Михаилом Куснировичем. Первый русский бутик Paul Smith открылся 15 лет назад.

Bosco di Ciliegi основана в 1991 году. Розничная сеть группы включает более 200 монобрендовых магазинов модной одежды и аксессуаров: Alberta Ferretti, Antonio Marras, Brooks Brothers, Ermanno Scervino, Etro, Gucci, ISAIA, Malo, La Perla, Marina Rinaldi, Moschino и другие — а также магазины часов и ювелирных украшений Chaumet, Longines, Pomellato, Ulysse Nardin.

С 2002 по 2017 год Bosco разрабатывала форму и одевала олимпийскую сборную, пока Олимпийский комитет России не передал контракт на экипировку компании Zasport Анастасии Задориной.