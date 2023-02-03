Производители стали маскировать снижение объема молока в пакете

На российской рынке производители стали в последнее время чаще указывать на упаковке питьевого молока, сливок и кефира вес продукта, а не реальной объем продукции. По итогам прошлого года на внутреннем рынке подобных пакетов продавалось больше, чем в 2021-м, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные сервиса «Продажи.рф».

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Один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 мл. Однако на упаковках, находящихся на прилавках розничных магазинов все чаще стала появляться иная информация, например, 1 кг, 1000 г и их объем, выраженный в миллилитрах. Аналитики сервиса полагают, что данные изменения могут быть связаны с желанием производителей молока маскировать снижение объема или веса товара в упаковке, уточняется в статье.

«Вероятно, производители молока таким образом пытаются замаскировать шринкфляцию (снижение объема или веса товара в упаковке. — «Газета.Ru»)», — предположили эксперты сервиса.