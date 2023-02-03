Рынку мебели в России предрекли падение почти на четверть

Управляющий директор торговой сети Hoff Максим Генке не исключил существенного падения объема рынка мебели в России в текущем году. По его словам, снижение показателя может составить до 20%, передает РИА Новости.

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Так, объем составит от 500 до 550 миллиардов рублей, полагает собеседник агентства. Он также дал прогнозы по рынку товаров для дома. Согласно его ожиданиям, он может упасть до 250-270 миллиардов по итогам 2023 года. Для сравнения: годом ранее он оценивался в 300 миллиардов рублей.

Генке отмечает, что на динамику продаж мебели и товаров для дома влияет рынок недвижимости. Он пояснил, что спрос на них формируется за счет приобретения недвижимости.

По мнению эксперта, на продажах мебели и товаров для дома в 2023-м отразится грядущее замедление продаж квартир. Он полагает, что большая часть покупателей будет стараться экономить и не позволять себе дорогостоящих покупок в связи с нестабильной ситуацией с доходами. Генке назвал платежеспособный спрос ключевой проблемой для ретейлеров.