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1 час назад

Рынку мебели в России предрекли падение на четверть

Лера Букина

Управляющий директор торговой сети Hoff Максим Генке не исключил существенного падения объема рынка мебели в России в текущем году. По его словам, снижение показателя может составить до 20%, передает РИА Новости.

Рынку мебели в России предрекли падение почти на четверть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, объем составит от 500 до 550 миллиардов рублей, полагает собеседник агентства. Он также дал прогнозы по рынку товаров для дома. Согласно его ожиданиям, он может упасть до 250-270 миллиардов по итогам 2023 года. Для сравнения: годом ранее он оценивался в 300 миллиардов рублей.

Генке отмечает, что на динамику продаж мебели и товаров для дома влияет рынок недвижимости. Он пояснил, что спрос на них формируется за счет приобретения недвижимости.

По мнению эксперта, на продажах мебели и товаров для дома в 2023-м отразится грядущее замедление продаж квартир. Он полагает, что большая часть покупателей будет стараться экономить и не позволять себе дорогостоящих покупок в связи с нестабильной ситуацией с доходами. Генке назвал платежеспособный спрос ключевой проблемой для ретейлеров.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что законопроект о продаже меблированного первичного жилья в ипотеку, который готовится ведомством, не будет предусматривать обязанность застройщиков обставлять квартиры мебелью.

Компании,Никита Стасишин,Госстрой России,
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