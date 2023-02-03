«Компания не торгует напрямую с Россией, но в течение двух десятилетий у нас был партнер по франшизе, который управлял магазинами в России. Сейчас мы потребовали закрыть эти магазины и прекратили все поставки дистрибьютору», — заявил представитель бренда.