Британский ритейлер люксовой одежды и аксессуаров Paul Smith прекращает все поставки в Россию на фоне критики в соцсетях. Об этом пишет Daily Mail.
По информации издания, Paul Smith оставался одним из трех люксовых брендов, ведущих бизнес в России после начала специальной военной операции. Клиенты бренда обрушились с критикой на бренд в соцсетях. Были даже призывы лишить основателя бренда Пола Смита рыцарского звания.
«Компания не торгует напрямую с Россией, но в течение двух десятилетий у нас был партнер по франшизе, который управлял магазинами в России. Сейчас мы потребовали закрыть эти магазины и прекратили все поставки дистрибьютору», — заявил представитель бренда.
Ранее «Коммерсантъ» писал, что российское подразделение ушедшего из страны Electrolux запустит бренд бытовой техники.