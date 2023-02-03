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26 минут назад

Daily Mail: британский ритейлер люксовой одежды Paul Smith прекратил работу в России

Газета.Ruиещё 1

Британский ритейлер люксовой одежды и аксессуаров Paul Smith прекращает все поставки в Россию на фоне критики в соцсетях. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, Paul Smith оставался одним из трех люксовых брендов, ведущих бизнес в России после начала специальной военной операции. Клиенты бренда обрушились с критикой на бренд в соцсетях. Были даже призывы лишить основателя бренда Пола Смита рыцарского звания.

«Компания не торгует напрямую с Россией, но в течение двух десятилетий у нас был партнер по франшизе, который управлял магазинами в России. Сейчас мы потребовали закрыть эти магазины и прекратили все поставки дистрибьютору», — заявил представитель бренда.

Zara и Bershka решили окончательно уйти из России

Ранее «Коммерсантъ» писал, что российское подразделение ушедшего из страны Electrolux запустит бренд бытовой техники.

Компании,Пол Смит,Коммерсант,
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