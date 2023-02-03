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24 минуты назад

Правительство одобрило продажу «Вымпелкома»

Лера Букина

Сделка по продаже «ВымпелКома» (бренд «Билайн») российскому топ-менеджменту была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. С таким заявлением выступил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передает ТАСС.

Правительство одобрило продажу «Вымпелкома»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Условием назван выкуп не менее 90% облигаций, выпущенных ее материнской компанией Veon в пользу российских инвесторов.

До этого Шадаев сообщал, что что выкуп бондов в рамках сделки должен осуществиться на экономически равных условиях.

О том, что телекоммуникационный нидерландский холдинг Veon проводит конкурентный процесс продажи входящей в группу российской компании «Вымпелком», стало известно в начале ноября прошлого года.

В январе Максут Шадаев заявил, что министерством будут внесены на рассмотрение правкомиссии по иностранным инвестициям материалы о продаже сотового оператора «Вымпелком» холдингом Veon российскому менеджменту. Позднее, как сообщало агентство ТАСС, сделка была отправлен на доработку.

Несколько дней назад источник Forbes заявил о согласовании комиссией сделки.

Компании,Максут Шадаев,VEON Ltd.,Вымпелком,
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