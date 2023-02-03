Правительство одобрило продажу «Вымпелкома»

Сделка по продаже «ВымпелКома» (бренд «Билайн») российскому топ-менеджменту была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. С таким заявлением выступил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Условием назван выкуп не менее 90% облигаций, выпущенных ее материнской компанией Veon в пользу российских инвесторов.

До этого Шадаев сообщал, что что выкуп бондов в рамках сделки должен осуществиться на экономически равных условиях.

О том, что телекоммуникационный нидерландский холдинг Veon проводит конкурентный процесс продажи входящей в группу российской компании «Вымпелком», стало известно в начале ноября прошлого года.

В январе Максут Шадаев заявил, что министерством будут внесены на рассмотрение правкомиссии по иностранным инвестициям материалы о продаже сотового оператора «Вымпелком» холдингом Veon российскому менеджменту. Позднее, как сообщало агентство ТАСС, сделка была отправлен на доработку.