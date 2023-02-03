Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
1 час назад

Люксовый бренд прекратит поставки в Россию из-за критики

Лера Букина

Руководство британской сети магазинов Paul Smith, в которых продается люксовая одежда и аксессуары, приняло решение выйти из своего бизнеса в России. Причиной является критика со стороны клиентов, сообщает Daily Mail.

По словам представителя компании, фирмой не осуществляются прямые торги с РФ. Однако, как уточнил собеседник, у нее был партнер по франшизе, управлявший торговыми точками на территории страны.

Представитель подчеркнул, что компания потребовала закрыть их и прекратить все поставки дистрибьютору.

По данным газеты, клиенты публично раскритиковали компанию после того, как узнали, что Paul Smith все еще открыт в центре российской столицы – они начали оставлять негативные комментарии на страницах фирмы в социальных сетях.

Агентство The Moral Rating отмечает, что некоторые выступили за лишение модельера и основателя сети Пола Смита его титула.

Bosco di Ciliegi выступает франчайзинговым партнером Paul Smith на территории России.

Zara и Bershka решили окончательно уйти из России

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что производитель и экспортер женской и детской одежды из Индии Northern India Trends (NITC) в скором времени может появиться на российском рынке. Компания уже формирует офис в столице, заявило издание, ссылаясь на вакансию представителя индийской компании в РФ, опубликованную на портале Headhunter.

По словам руководителя департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольги Антоновой, NITC – крупнейший производитель и экспортер товаров в Индии.

Компании,Ольга Антонова,Пол Смит,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители