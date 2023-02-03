Руководство британской сети магазинов Paul Smith, в которых продается люксовая одежда и аксессуары, приняло решение выйти из своего бизнеса в России. Причиной является критика со стороны клиентов, сообщает Daily Mail.

По словам представителя компании, фирмой не осуществляются прямые торги с РФ. Однако, как уточнил собеседник, у нее был партнер по франшизе, управлявший торговыми точками на территории страны.

Представитель подчеркнул, что компания потребовала закрыть их и прекратить все поставки дистрибьютору.

По данным газеты, клиенты публично раскритиковали компанию после того, как узнали, что Paul Smith все еще открыт в центре российской столицы – они начали оставлять негативные комментарии на страницах фирмы в социальных сетях.

Агентство The Moral Rating отмечает, что некоторые выступили за лишение модельера и основателя сети Пола Смита его титула.

Bosco di Ciliegi выступает франчайзинговым партнером Paul Smith на территории России.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что производитель и экспортер женской и детской одежды из Индии Northern India Trends (NITC) в скором времени может появиться на российском рынке. Компания уже формирует офис в столице, заявило издание, ссылаясь на вакансию представителя индийской компании в РФ, опубликованную на портале Headhunter.