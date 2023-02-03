Окружной судья Манхэттена постановил разрешить конфискацию $5,4 млн со счета российского предпринимателя Константина Малофеева в Sunflower Bank, сообщает Reuters.

Это первое постановление по изъятию средств российского гражданина после начала блокировки счетов российских граждан в США на основании санкций. Президент США Джо Байден в конце 2022 года подписал закон, позволяющий Министерству юстиции передавать некоторые конфискованные активы Государственному департаменту США, а после направлять их в качестве помощи Украине.

Глава оперативной группы Министерства юстиции Эндрю Адамс в январе сообщил агентству, что первые конфискованные средства могут быть переведены Киеву в ближайшее время.

Санкции против Малофеева были введены США в 2014 году, и в прошлом году его обвиняли в нарушении санкций.

Российский бизнесмен является председателем совета директоров Группы компаний «Царьград» и акционером телеканала «Царьград ТВ».