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48 минут назад

США могут разрешить передачу Украине средств российского бизнесмена Малофеева

Окружной судья Манхэттена постановил разрешить конфискацию $5,4 млн со счета российского предпринимателя Константина Малофеева в Sunflower Bank, сообщает Reuters.

Это первое постановление по изъятию средств российского гражданина после начала блокировки счетов российских граждан в США на основании санкций. Президент США Джо Байден в конце 2022 года подписал закон, позволяющий Министерству юстиции передавать некоторые конфискованные активы Государственному департаменту США, а после направлять их в качестве помощи Украине.

Глава оперативной группы Министерства юстиции Эндрю Адамс в январе сообщил агентству, что первые конфискованные средства могут быть переведены Киеву в ближайшее время.

Санкции против Малофеева были введены США в 2014 году, и в прошлом году его обвиняли в нарушении санкций.

Российский бизнесмен является председателем совета директоров Группы компаний «Царьград» и акционером телеканала «Царьград ТВ».

Ранее Фонд Святителя Василия Великого и его учредитель Константин Малофеев совместно с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой запустили новый благотворительный проект «Счастливое детство», предназначением которого является помощь детям Донбасса.

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