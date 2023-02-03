Промсвязьбанк приобрел бывшие госбанки ДНР и ЛНР по одному рублю

Промсвязьбанк (ПСБ) завершил сделки по приобретению банков «ПСБ Донецк» и «ПСБ Луганск», которые принадлежат Донецкой и Луганской народным республикам – новым регионам России. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

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Сделки предусмотрены указом президента России Владимира Путина. В соответствии с указом, ПСБ покупает 100% долей бывших центробанков ЛНР и ДНР. Банки в дальнейшем будут присоединены к ПСБ.

Как уточняется в статье, благодаря приобретению Промсвязьбанком «ПСБ Донецк» и «ПСБ Луганск» сеть обслуживания ПСБ в этих новых российских регионах увеличится почти в два раза и превысит 350 офисов продаж по всей территории ЛНР и ДНР. База клиентов ПСБ составит около 3 млн частных и более 17 тыс. юридических лиц.