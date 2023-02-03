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1 час назад

Промсвязьбанк приобрел бывшие госбанки ДНР и ЛНР по одному рублю

Газета.Ru

Промсвязьбанк (ПСБ) завершил сделки по приобретению банков «ПСБ Донецк» и «ПСБ Луганск», которые принадлежат Донецкой и Луганской народным республикам – новым регионам России. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Промсвязьбанк приобрел бывшие госбанки ДНР и ЛНР по одному рублю
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сделки предусмотрены указом президента России Владимира Путина. В соответствии с указом, ПСБ покупает 100% долей бывших центробанков ЛНР и ДНР. Банки в дальнейшем будут присоединены к ПСБ.

Как уточняется в статье, благодаря приобретению Промсвязьбанком «ПСБ Донецк» и «ПСБ Луганск» сеть обслуживания ПСБ в этих новых российских регионах увеличится почти в два раза и превысит 350 офисов продаж по всей территории ЛНР и ДНР. База клиентов ПСБ составит около 3 млн частных и более 17 тыс. юридических лиц.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», указ президента России, по которому центральные банки Донецкой и Луганской народных республик будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переданы ПСБ, был подписан в ноябре 2022 года. Он вступил в силу с 21 ноября. Из указа следовало, что продажа должна быть осуществлена «по рыночной стоимости, равной одному рублю».

Компании,Владимир Путин,Промсвязьбанк,
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