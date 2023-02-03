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1 час назад

ТАСС: компания RT DE Productions объявила о прекращении работы в Германии

Газета.Ruиещё 3

Компания RT DE Productions объявила, что прекращает работу в Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Компания RT DE Productions объявила о прекращении работы в Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня базирующаяся в Берлине продакшен-компания RT DE Productions объявила о прекращении своей журналистской деятельности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, компания поставляла новостной контент сайту и телеканалу RT DE, который вещает из Москвы на немецком языке, предоставляя альтернативную точку зрения на события миллионам зрителей.

RT DE Productions с момента запуска в Германии столкнулась с давлением властей и СМИ, которые пытались ограничить ее журналистскую деятельность, заявили в RT.

В сентябре YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. По словам главного редактора канала Маргариты Симоньян, RT DE находился на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, а за июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров. В октябре каналы RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube.

Компании,Маргарита Симоньян,
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