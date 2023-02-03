Компания RT DE Productions объявила о прекращении работы в Германии

Компания RT DE Productions объявила, что прекращает работу в Германии. Об этом сообщает ТАСС.

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«Сегодня базирующаяся в Берлине продакшен-компания RT DE Productions объявила о прекращении своей журналистской деятельности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, компания поставляла новостной контент сайту и телеканалу RT DE, который вещает из Москвы на немецком языке, предоставляя альтернативную точку зрения на события миллионам зрителей.

RT DE Productions с момента запуска в Германии столкнулась с давлением властей и СМИ, которые пытались ограничить ее журналистскую деятельность, заявили в RT.