Danone может продать долю в российских активах с возможностью выкупа

Компания Danone хочет продать часть своих российских активов с возможностью выкупа. Сделка позволит фирме сохранить до 25% в бизнесе и места в совете директоров, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.

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В сделку должны войти только российские марки Danone, среди которых «Простоквашино», «Растишка», «Тёма». По информации газеты, первый этап отбора интересантов завершился, и среди потенциальных покупателей есть несколько инвестиционных фондов.

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Сделка, можно сказать, уникальная, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков:

Сергей Новиков партнер юридической фирмы GRM «Это первая сделка на российском рынке в текущих условиях, когда уходящая компания дает на время «подержать» свой актив некой структуре, назовем его пока непрофильным инвестором. Продается не 100% компании, и у инвестора остается один голос в совете директоров. Такие условия существенно снижают количество потенциальных покупателей, потому что сами активы достаточно привлекательные. Я думаю, что, если бы продавалась 100-процентная доля, то инвесторов было бы существенно больше, чем есть сейчас. Сейчас ситуация выглядит так, что фактически компания передает эти активы на время. Я думаю, что скорее всего структура будет такая: формально в совет директоров будет входить один представитель самой компании, и компания будет развиваться так, как она развивается сейчас, как мне представляется, существенных изменений не будет».

О намерении предать контроль над частью бизнеса в России за исключением сегмента детского питания Danone объявила в октябре. В компании назвали этот шаг «наилучшим вариантом» для сохранения непрерывности локальных операций в долгосрочной перспективе. Решение выглядит разумным и сбалансированным, полагает гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов:

Артем Белов гендиректор «Союзмолоко» «Первый аспект — это возможность возврата, в принципе целый ряд сделок на нашем рынке подразумевает, что компании в срок до 15 лет могут вернуться на определенных условиях в РФ. Что касается того, что компания оставляет определенную долю в капитале и в связи с этим хочет входить в совет директоров, — тоже очень разумное решение, потому что молочный рынок чрезвычайно конкурентный. Сейчас довольно большое количество интересантов, это и профильные компании, которые работают в молочной индустрии, и компании, которые работают в агропромышленном комплексе. По моей информации, есть также интересанты из индустрий, которые никак не связаны с этой промышленностью, сторонние инвесторы. Плюс, по моей информации, есть целый ряд фондов зарубежных, которые также готовы участвовать в этой сделке».