Час расплаты. Почему IT-гиганты увольняют тысячи сотрудников по всему миру?

В 2022 году мировой сектор высоких технологий потерял более ста тысяч рабочих мест — цифра в 6,5 раза превышает показатели предыдущего года и является рекордной со времен кризиса «пузыря доткомов» в начале столетия. В 2023-м тенденция лишь набрала обороты: Microsoft, Amazon и Google решили попрощаться с 40 тысячами сотрудников. Кризис 2022 года застал техногигантов врасплох — ни руководители, ни инвесторы не ожидали, что у потребителей внезапно закончатся деньги для бесконечных покупок на Amazon и просмотра Netflix. Теперь IT-компании лихорадочно ищут способы выжить в новой реальности, однако эксперты сомневаются, что им удастся сохранить статус самого перспективного сектора мировой экономики. Смена парадигмы — в материале «Ленты.ру».

Фото: Jeenah Moon / Reuters Jeenah Moon / Reuters

Последние несколько лет стали периодом взрывного роста как крупных, так и малых технологический компаний: с наступлением пандемии миллионы людей стали работать удаленно, и спрос на их продукты, программное обеспечение и услуги взлетел. Для его удовлетворения требовалась рабочая сила, и численность сотрудников в IT-секторе тоже стала расти.

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Однако в 2022 году белая полоса закончилась: геополитическая напряженность разогнала инфляцию и спровоцировала мировой экономический кризис. Крупнейшие экономики планеты не только почти перестали расти, но и столкнулись с риском рецессии. Как итог — платежеспособность клиентов значительно снизилась, а часть инвесторов отвернулась. За 2022 год акции Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России), к примеру, потеряли 64 процента, Netflix — 51 процент, Apple — 27 процентов, а Tesla — 65 процентов. IT-компаниям пришлось затянуть пояса, и многие решили попрощаться со значительной долей сотрудников.

«Все пошло не так, как я ожидал»

Одним из первых среди больших IT-корпораций в 2022 году о массовых сокращениях объявил стриминговый сервис Netflix. В мае компания сообщила, что впервые за десятилетие число подписчиков платформы сократилось, в связи с чем она проведет два раунда увольнений, чтобы «расходы росли с учетом замедления роста доходов». В том же месяце штат Netflix уменьшился на 150 сотрудников, а в конце июня — еще на 300.

В октябре Metа* представила неутешительные прогнозы по доходам в четвертом квартале 2022 года, которые тут же уничтожили четверть ее рыночной капитализации и обрушили ее акции до минимума с 2016 года. Тогда глава корпорации Марк Цукерберг пошел на сокращение 13 процентов персонала, чтобы сделать ее «более компактной и эффективной», в общей сложности было уволено более 11 тысяч сотрудников. В письме работникам Цукерберг признался, что ошибался, ожидая постоянного роста компании после головокружительного успеха во время пандемии. «К сожалению, все пошло не так, как я ожидал», — заявил бизнесмен.

Сокращали штат Tesla и Twitter Илона Маска, а с наступлением 2023 года планы по сокращению тысяч работников опубликовали сразу три из «большой пятерки» крупнейших IT-гигантов мира — Microsoft, Alphabet и Amazon. По данным Reuters, все пять компаний в 2020 году увеличили число сотрудников в среднем на 45 процентов и на 20,5 процента — в 2021 году, а сейчас содержать такой штат стало очень трудно.

Alphabet, материнская компания Google, уволила 12 тысяч человек, все так же ссылаясь на слишком резкий рост в последние два года. Глава Google Сундар Пичаи объяснил, что увольняемые сотрудники были наняты «для другой экономической реальности, чем та, с которой мы сталкиваемся сегодня».

Microsoft в январе предупредила о намерении попрощаться с 10 тысячами сотрудников к концу марта из-за ожидаемого замедления роста доходов. Перед этим компания уже провела два менее масштабных раунда сокращений летом и осенью 2022-го.

В лидеры по числу увольнений вышел гигант электронной коммерции Amazon. По данным CNBC, к концу 2021 года численность его штата увеличилась в два раза — более чем до 1,6 миллиона человек с 798 тысяч в четвертом квартале 2019 года. Теперь компания заявила о сокращении 18 тысяч рабочих мест, что стало рекордом за всю ее 28-летнюю историю.

Избежать сокращения расходов за счет собственных сотрудников удалось только одному крупному игроку — Apple. Несмотря на то что акции компании за 2022 год упали на 27 процентов, а рынок ожидает первого квартального снижения продаж более чем за три года, она до сих пор не объявляла о планах урезать штат.

Аналитики объясняют этот феномен тем, что во время пандемии гендиректор компании Тим Кук не стал нанимать сотрудников так активно, как его коллеги по цеху. С сентября 2019 года по сентябрь 2022-го штат Apple вырос примерно на 20 процентов, в то время как за тот же период количество сотрудников в Amazon удвоилось, в Microsoft — выросло на 53 процента, в Alphabet — на 57 процентов, а в Meta* — на 94 процента. Кроме того, в трудные времена Кук позволил компании сэкономить, уменьшив собственную годовую зарплату сразу на 40 процентов — с 84 до 49 миллионов долларов.

С чистого листа

Специалисты считают увольнения оправданной мерой для сокращения расходов IT-компаний. Главный экономист консалтинговой компании RSM Джо Брусуэлас назвал такой шаг «необходимой и ожидаемой» корректировкой расходов после быстрого роста. «Эпоха излишеств подошла к концу. Фирмы и частные лица должны быть готовы изменить ожидания в отношении роста, занятости и инвестиций в отрасли, хотя она по-прежнему остается очень прочной», — подчеркнул он.

Однако, по мнению аналитиков Bloomberg, на фоне прежних завышенных ожиданий от технологической отрасли сейчас ей будет не так просто вернуться к медленному стабильному росту. За последние несколько лет рынок привык слышать от IT-корпораций обещания новых громких свершений, и теперь инвесторов может разочаровать их финансовая осторожность и менее амбициозные планы. Компании рискуют потерять существенную часть финансирования и уже не оправиться от кризиса.

По мнению доцента кафедры финансов Вандербильтского университета в США Джошуа Уайта, инвесторы тем не менее рассматривают увольнения как разумную меру экономии в текущих условиях: об этом говорит положительная реакция рынка на заявления компаний о сокращениях. Поэтому в ближайшее время стоит ожидать, что компании будут придерживаться выбранного пути, считает эксперт.

В пользу дальнейших сокращений говорят и настроения топ-менеджмента компаний, считает главный макроэкономист банковской группы ING Джеймс Найтли. Он напомнил, что американский Индекс уверенности гендиректоров (CEO Confidence Index) достиг самого низкого уровня со времен финансового кризиса 2008 года — такая динамика обычно является предвестником падения капитальных расходов компаний и потери рабочих мест в экономике.

Следует учитывать, что IT-отрасли приходится не просто возвращаться к допандемийной норме — экономическая ситуация в мире сейчас хуже, чем до пандемии COVID-19. Несмотря на меры по борьбе с инфляцией, в ключевых экономиках стоимость жизни остается высокой, а покупательная способность населения — низкой, отмечает Найтли. Потребители обеспокоены экономическими перспективами, а потому не тратятся на те товары и услуги, без которых могут обойтись. Именно к таких расходам относится, например, покупка дорогих электромобилей и стриминговых подписок.

Подводные камни

Дополнительный удар по некоторым компаниям нанес и повторный локдаун в Китае, введенный в ноябре 2022 года. К примеру, Apple, которая год назад первой в мире достигла капитализации в три триллиона долларов, теперь подешевела до двух триллионов из-за проблем в работе главного производственного центра iPhone в Чжэнчжоу. Ковидные ограничения в КНР сорвали планы корпорации по объему рождественских продаж — в дефиците оказались многие передовые модели, в том числе последний iPhone 14. Хотя в январе работа завода в Чжэнчжоу была восстановлена, теперь инвесторы опасаются, что многолетний рост продаж Apple в этом году прекратится.

Кроме того, локдаун в Китае сильно отразился на деятельности еще одного американского гиганта — Tesla. Экономисты обычно причисляют его к технологическим компаниям, так как концерн, помимо производства автомобилей, занимается разработкой солнечных батарей и автомобильного ПО, которое включает уникальную мультимедийную систему, пользовательский интерфейс и функцию автономного вождения.

Китай является крупнейшим в мире рынком электромобилей, на который приходится 40 процентов продаж Tesla. Прошлогодний локдаун привел к значительному ослаблению потребительского спроса в стране, из-за чего компании сначала пришлось сократить производство, а затем снизить цены на популярные модели Model 3 и Model Y для китайских покупателей.

Следует также учесть, что Пекин завершил обширную программу субсидирования электромобильной отрасли, которая значительно усилила конкуренцию на рынке, — это стало дополнительной проблемой для Tesla, заметил аналитик американской финансовой компании Cowen Джеффри Осборн. По его словам, долгосрочная оценка «быков» (участников фондового рынка, пытающихся заработать на росте стоимости акций) предполагает, что к концу десятилетия Tesla будет выпускать 8-9 миллионов автомобилей в год наравне с мировым лидером по продажам — японской Toyota, при том что в 2022 году электромобильная компания поставила лишь 1,3 миллиона машин. Последние шаги Tesla сеют среди инвесторов сомнения в столь активном росте продаж в ближайшие годы.

Отдельного анализа требуют проблемы Twitter, в структуре которой за последний год произошли серьезные перемены. В октябре компания перешла в собственность миллиардера Илона Маска, который тут же уволил половину штата. Персоналу объяснили, что цель увольнений — «направить Twitter на здоровый путь», так как корпорация терпела убытки в течение 10 из последних 12 лет. Из-за резкого ужесточения требований нового руководства к их работе компанию покинули еще несколько тысяч сотрудников — с момента прихода Маска до 21 января численность персонала сократилась с 7,5 до 1,3 тысячи человек.

Кроме того, Маск предсказал компании потерю миллиардов долларов рекламных доходов из-за спада сразу в нескольких крупных экономиках и даже допустил ее банкротство. Вместе с тем миллиардер признал, что к значительному падению рекламных поступлений привели опасения, связанные с его будущей стратегией управления платформой. Например, General Motors и Chipotle уже перестали давать рекламу в Twitter, так как предполагают, что Маск, самопровозглашенный «абсолютист свободы слова», может потворствовать разжиганию ненависти в соцсети.

На фоне оттока рекламодателей Twitter даже пришлось выставить на онлайн-аукцион офисное и кухонное оборудование из своего офиса в Сан-Франциско. Компания предложила выкупить у нее кофемашины, холодильники для напитков, персональные компьютеры, кухонные принадлежности и грили, печи для пиццы и даже огромную неоновую вывеску с птицей голубого цвета — логотипом компании.

Важно и то, что для покупки компании Маск оформил заем почти на 13 миллиардов долларов — на выплату процентов ему придется тратить более миллиарда долларов в год, из-за чего Twitter придется дополнительно урезать свои расходы, отмечают аналитики. Таким образом, помимо общих для всей технологической отрасли трудностей будущее Twitter туманят индивидуальные проблемы, связанные с финансами и корпоративным управлением.

Масштаб бедствия

Несмотря на волну увольнений, штат большинства технологических фирм по-прежнему значительно крупнее, чем был в допандемийном 2019 году. По прогнозам экспертов, в 2023 году отрасль продолжит массовые сокращения, стремясь поддержать рентабельность и успокоить инвесторов в период замедления роста продаж.

Рынок рассчитывает, что каждая из пяти крупнейших IT-корпораций США — Meta*, Amazon, Apple, Alphabet и Microsoft — отчитается о падении прибыли за четвертый квартал 2022-го. Самые большие потери, как ожидается, понесут Amazon и Meta*

Рынок также снизил прогноз по уровню общей выручки «большой пятерки» в четвертом квартале 2022 года на 5 процентов, до 561,4 миллиарда долларов. По данным аналитической фирмы FactSet, акции технологических компаний будут оказывать серьезное понижающее влияние на индекс S&P 500, отслеживающий динамику акций 500 крупных американских компаний. За 2022 год бумаги этих корпораций упали в среднем на 26-60 процентов, в то время как в целом американский фондовый рынок просел на 20 процентов.

Ситуация в IT-отрасли не улучшится по крайней мере в течение следующих трех кварталов, считает директор по инвестициям компании Ironhold Capital Сиддхарт Сингхай. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила, что в 2023 году треть мировой экономики перейдет к рецессии, что сильно отразится на прибыльности технокомпаний, многие из которых имеют крупный бизнес за рубежом. Инвестиционная фирма Wedbush предсказывает сокращение численности работников в этом секторе еще на 5-10 процентов. Многие эксперты считают, что IT-компаниям придется потратиться на обратный выкуп своих акций, чтобы поддержать их стоимость в 2023 году.

В условиях масштабного кризиса некогда самого перспективного сектора мировой экономики эксперты задаются вопросом, как он отразится на остальных ее отраслях. Технологические компании больше не изолированы от взлетов и падений в экономике в целом, как это было в периоды их бурного роста, подчеркнул экономист Джо Брусуэлас. Профессор Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Джеффри Пфеффер отметил, что некоторые фирмы копируют поведение своих конкурентов и увольняют сотрудников, даже если продолжают получать приличную прибыль. Если это продолжится, бизнес рискует самостоятельно обратить негативные экономические прогнозы в реальность.

Тем не менее большинство экспертов не видит поводов для беспокойства. Для борьбы с инфляцией во многих странах повышают ключевую ставку, а технологические компании, наряду с банками, всегда уязвимы к таким изменениям, заявил старший вице-президент поставщика данных о рынке труда Challenger, Gray & Christmas Эндрю Челленджер. Поэтому, добавляет главный экономист рекрутингового сервиса ZipRecruiter Джулия Поллак, текущий кризис — скорее временная коррекция внутри одной отрасли, чем начало зловещей систематической рецессии.