В России снизился объем музыкального стриминга

При этом, как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании InterMedia, отечественные сервисы отчитываются о росте аудитории, перешедшей с западных площадок, но значительная часть новых подписчиков пока пользуется бесплатными пробными периодами. Падение рынка сказалось и на доходах артистов, в частности, снизилась стоимость одного прослушивания, а оставшиеся лейблы предлагают менее выгодные контракты.