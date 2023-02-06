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1 час назад

Эксперты отметили снижение в России объёма музыкального стриминга

Говорит Москва

В 2022 году рынок впервые сократился на 30–50%, до семи миллиардов рублей.

В России снизился объем музыкального стриминга
Фото: UnsplashUnsplash

Причиной назван уход из страны крупных зарубежных площадок — Spotify, Apple Music и YouTube Music.

При этом, как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании InterMedia, отечественные сервисы отчитываются о росте аудитории, перешедшей с западных площадок, но значительная часть новых подписчиков пока пользуется бесплатными пробными периодами. Падение рынка сказалось и на доходах артистов, в частности, снизилась стоимость одного прослушивания, а оставшиеся лейблы предлагают менее выгодные контракты.

Компании,Apple,
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