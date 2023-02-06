В России снизился объем музыкального стриминга

В 2022 году рынок впервые сократился на 30–50%, до семи миллиардов рублей.
Причиной назван уход из страны крупных зарубежных площадок — Spotify, Apple Music и YouTube Music.
При этом, как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании InterMedia, отечественные сервисы отчитываются о росте аудитории, перешедшей с западных площадок, но значительная часть новых подписчиков пока пользуется бесплатными пробными периодами. Падение рынка сказалось и на доходах артистов, в частности, снизилась стоимость одного прослушивания, а оставшиеся лейблы предлагают менее выгодные контракты.