Сбер начинает масштабное тестирование платежного стикера

«Платежный стикер дает возможность совершать оплату в одно касание. В первую очередь, технология нужна владельцам iPhone, которые привыкли совершать платежи бесконтактно. Сейчас в Сбербанке они могут совершать такие платежи с помощью QR-кода, но технология платежного стикера расширит эту возможность на большее число клиентов», — говорится в сообщении.

В банке уточнили, что стикер крепится к смартфону и выглядит как обычная банковская карта, но в несколько раз меньше. При этом номера карты и кодов, подтверждающих операции, на стикере нет. Платить стикером можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей. Также этот инструмент позволяет снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией.