Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
38 минут назад

«Росатом» планирует построить АЭС в нескольких новых странах

Елена Прошина

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал, что компания ведёт переговоры о строительстве АЭС сразу с несколькими новыми странами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Росатом» планирует построить АЭС в нескольких новых странах
Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Лихачева, переговоры ведутся приблизительно с 10 странами. При этом в 3-4 случаях переговоры уже близки к выхожу на межправительственный уровень.

Уточняется, что на сегодняшний день «Росатом» лидирует по числу построенных за рубежом АЭС и занимает 70% мирового рынка по сооружению атомных станций. В данный момент компания реализует проекты по созданию 34 энергоблоков в 11 разных странах.

Ранее «Росатом» заключил договор о постройке АЭС с Мьянмой.

Компании,Алексей Лихачев,Росатом,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители