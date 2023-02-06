«Росатом» планирует построить АЭС в нескольких новых странах

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал, что компания ведёт переговоры о строительстве АЭС сразу с несколькими новыми странами. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам Лихачева, переговоры ведутся приблизительно с 10 странами. При этом в 3-4 случаях переговоры уже близки к выхожу на межправительственный уровень.

Уточняется, что на сегодняшний день «Росатом» лидирует по числу построенных за рубежом АЭС и занимает 70% мирового рынка по сооружению атомных станций. В данный момент компания реализует проекты по созданию 34 энергоблоков в 11 разных странах.