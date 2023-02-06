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1 час назад

В Латвии могут лишить российского бизнесмена Авена гражданства

Деловая газета "Взгляд"

Служба госбезопасности Латвии изучает основания для лишения гражданства страны российского бизнесмена Петра Авена, сообщило агентство LETA со ссылкой на МВД республики.

В Латвии решили лишить гражданства российского бизнесмена Авена
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что через некоторое время Служба госбезопасности даст заключение по лишению гражданства Авена, после чего дело с соответствующим иском может поступить в суд, передает РИА «Новости».

Напомним, Петр Авен с конца февраля 2022 года включен Евросоюзом в санкционные списки российских предпринимателей.

Парламент Латвии в апреле 2022 года принял закон о лишении гражданства тех, кто поддерживает спецоперацию России на Украине. Авен с февраля прошлого года находится под европейскими санкциями.

Компании,Петр Авен,ЕС,
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