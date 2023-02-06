В Латвии решили лишить гражданства российского бизнесмена Авена

Служба госбезопасности Латвии изучает основания для лишения гражданства страны российского бизнесмена Петра Авена, сообщило агентство LETA со ссылкой на МВД республики.

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Уточняется, что через некоторое время Служба госбезопасности даст заключение по лишению гражданства Авена, после чего дело с соответствующим иском может поступить в суд, передает РИА «Новости».

Напомним, Петр Авен с конца февраля 2022 года включен Евросоюзом в санкционные списки российских предпринимателей.