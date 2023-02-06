В Латвии решили лишить гражданства российского бизнесмена Авена

Служба госбезопасности Латвии изучает основания для лишения гражданства страны российского бизнесмена Петра Авена, сообщило агентство LETA со ссылкой на МВД республики.
Уточняется, что через некоторое время Служба госбезопасности даст заключение по лишению гражданства Авена, после чего дело с соответствующим иском может поступить в суд, передает РИА «Новости».
Напомним, Петр Авен с конца февраля 2022 года включен Евросоюзом в санкционные списки российских предпринимателей.
Парламент Латвии в апреле 2022 года принял закон о лишении гражданства тех, кто поддерживает спецоперацию России на Украине. Авен с февраля прошлого года находится под европейскими санкциями.