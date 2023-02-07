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9 минут назад

"Ъ": в России впервые после начала СВО начал расширяться ассортимент пивных брендов

Газета.Ruиещё 1

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков компании NielsenIQ сообщила, что в России впервые после начала спецоперации стал расширяться ассортимент пивных брендов.

В России начал расширяться ассортимент пивных брендов
Фото: Газета.ruГазета.ru

Как уточнили аналитики, среднее число позиций (SKU) импортного пива на прилавках российских магазинов в октябре прошлого года начало увеличиваться. До октября – весной и летом 2022 года – наблюдался спад соответствующих показателей. Аналитики посчитали, что с января по сентябрь число SKU импортного пива в среднем снизилось почти вдвое — с 35 до 18 позиций. При этом в октябре—декабре 2022 года количество SKU зарубежного пива выросло до 22 SKU. Аналитики зафиксировали снижение SKU пива под глобальными брендами, которые выпускаются в России под лицензиями: количество таких позиций уменьшилось с более чем 54 до 52,5. В то же время ассортимент локальных марок в среднем вырос с порядка 78 до 80 SKU, уточнили в NielsenIQ.

Таким образом, в России впервые с начала СВО стал расти ассортимент пивных брендов.

В статье уточняется, что по итогам прошлого года локальные пивные бренды занимали 48,1% ассортимента, лицензионные — 33,4%, импортные — 16,6%.

Аналитики подчеркнули, что после начала СВО компании из Великобритании, США и Канады прекратили поставки пива в Россию. В то же время ряд компаний из Чехии, Германии и Венгрии продолжали поставки.

Эксперты оценили падение импорта пива в Россию в 30-50% по итогам 2022 года.

Сейчас частично трудности с импортом удалось решить с помощью поставок из третьих стран, пишет газета.

Впрочем, сложившаяся ситуация отрицательно сказалась на стоимости пива в России. NielsenIQ сообщили, что по состоянию на декабрь 2022 года импортное пиво стоило в среднем 200 рублей за литр, выпущенное по лицензии — около 120 рублей, местное — менее 100 рублей. Разрыв в цене между импортным и местным пивом со временем будет расти, сказали газете эксперты.

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