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1 час назад

Apple попросила Россию отменить миллиардный штраф

Ura.Ru

Арбитражный суд Москвы получил просьбу от компании Apple Inc. о признании противозаконным штрафа, наложенным на компанию Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, в размере 1,2 млрд рублей за навязывание своей платежной системы в российских приложениях. Об этом сообщается в опубликованном определении суда.

Apple попросила Россию отменить миллиардный штраф
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Apple Inc. просит арбитражный суд Москвы признать незаконным постановление, которым компания была оштрафована на 1,2 миллиарда рублей», — передает определение суда РИА Новости.

Там добавили, что штраф был наложен за навязывание американской компанией своей платежной системы в приложениях, разработанных российскими разработчиками.

Ранее сообщалось, что ФАС потребовала компанию Apple удалить ссылки на свои ресурсы. В службе обвинили компанию в доминирующем положении на рынке и нарушении антимонопольного законодательства.

Компании,ФАС России,Apple,
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