МИД отреагировал на конфискацию активов Малофеева в США

Конфискация активов российского бизнесмена, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева в США является неприкрытым грабежом. Так о ситуации высказались в МИД России, передает РИА Новости.

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В министерстве отметили, что американские власти ставят на поток механизм воровства чужого имущества. Произошедшее, как считают в МИД, является проявлением беззакония и уроком для международного бизнеса.

Также в МИД высказались о перспективе передачи конфискованных активов Киеву. В ведомстве считают, что изъятые у Малофеева средства не дойдут до бюджета Украины, а «осядут в США и в карманах провластных украинских олигархов».

2 февраля агентство Reuters сообщило, что американский суд разрешил Минюсту страны конфисковать почти 5,4 миллиона долларов, связанных с бизнесменом Константином Малофеевым. Речь шла о деньгах, которые хранились на счетах предпринимателя в Sunflower Bank.

Позже стало известно, что изъятые средства власти США передадут Киеву.