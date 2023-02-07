Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
18 минут назад

МИД назвал грабежом конфискацию активов Малофеева в США

Lenta.ruиещё 3

Конфискация активов российского бизнесмена, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева в США является неприкрытым грабежом. Так о ситуации высказались в МИД России, передает РИА Новости.

МИД отреагировал на конфискацию активов Малофеева в США
Фото: ТАССТАСС

В министерстве отметили, что американские власти ставят на поток механизм воровства чужого имущества. Произошедшее, как считают в МИД, является проявлением беззакония и уроком для международного бизнеса.

Также в МИД высказались о перспективе передачи конфискованных активов Киеву. В ведомстве считают, что изъятые у Малофеева средства не дойдут до бюджета Украины, а «осядут в США и в карманах провластных украинских олигархов».

2 февраля агентство Reuters сообщило, что американский суд разрешил Минюсту страны конфисковать почти 5,4 миллиона долларов, связанных с бизнесменом Константином Малофеевым. Речь шла о деньгах, которые хранились на счетах предпринимателя в Sunflower Bank.

Позже стало известно, что изъятые средства власти США передадут Киеву.

«Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов на нужды Украины», — передавал CNN слова американского генпрокурора Меррика Гарланда 3 февраля.

Компании,Константин Малофеев,МИД России,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители