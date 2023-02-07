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13 минут назад

В Wildberries заявили, что платный возврат товаров помогает сохранять конкурентные цены

ТАСС

Платный возврат приобретенных на маркетплейсе Wildberries товаров позволяет компенсировать издержки предпринимателей на обратную транспортировку, что дает возможность продавцам устанавливать конкурентные цены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ретейлера.

В Wildberries объяснили необходимость платного возврата товаров
Фото: ТАССТАСС

"В случае отказа покупателя от товара его все равно необходимо доставить обратно на склад, логистические расходы неизбежны. Получается, что продавец должен или заложить эти расходы в стоимость товара, повысив тем самым цены для всех покупателей, или же выделить ее отдельно и поощрять ответственных покупателей", - пояснили в Wildberries.

В компании напомнили, что с 2021 года на маркетплейсе действует программа ответственных покупок. По ней покупатели, которые возвращают мало вещей, не оплачивают услугу обратной транспортировки товаров. Это позволило ретейлеру за 2022 год снизить число бракованных вещей на 30% по сравнению с 2021 годом. В компании подчеркивают, что обратная транспортировка товаров с браком остается бесплатной.

Ранее газета "Известия" написала, что общественная организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" обратилась в Роспотребнадзор с просьбой проверить законность платного возврата приобретенных на маркетплейсе Wildberries товаров, если покупатель отказывается от качественного товара в пункте выдачи.

Компании,Роспотребнадзор,
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