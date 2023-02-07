«Лента» запустила новый формат гипермаркетов

Ретейлер «Лента» сообщил о запуске пилотного проекта в Санкт-Петербурге. Речь идет о новой модели гипермаркета, который теперь называется «Лента Эконом».

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Проект предполагает сокращение количества дополнительных сервисов, говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что выкладку будут осуществлять в транспортных упаковках. Среди других нововведений - изменение частоты смены ценников и штатного расписания. Компания уже внедрила изменения в цены, ассортимент и схемы выкладки 35 категорий товаров. Внесение новых изменений ожидается в феврале-апреле.

С обновленным форматом можно будет ознакомиться в магазине, расположенном на Проспекте энергетиков. Формат и название других торговых точек сети не менялись.

Новые меры приняты для снижения операционных затрат и увеличения объема продаж с квадратного метра, отметила пресс-служба ретейлера.