Российские лесные компании пожаловались на поправки к запрету на вывоз сырья

Российские перевозчики и экспортеры леса пожаловались на решение российских властей оставить запрет на транзит лесных грузов через Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Евразийский союз участников железнодорожных перевозок (ЕСП), объединяющий контейнерных операторов.

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Власти обещали пересмотреть порядок вывоза продукции через Казахстан в Китай и другие страны, чтобы упростить вывоз леса за рубеж, и в конце января разрешили экспортерам вывозить продукцию по железной дороге только через три небольших пропускных пункта. Поправки предполагают транзит через Забайкальск и Гродеково, откуда грузы могут направляться напрямую в Китай, и Наушки — через него российские пиломатериалы транзитом через территорию Монголии отправляются за пределы таможенной территории ЕАЭС. Участники рынка предупреждают, что перерабатывающая способность этих точек уже находится на критическом пределе.

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После сокращения экспорта изделий из древесины примерно на 20-25 процентов в 2022 году из-за закрытия западных рынков в настоящее время компании будут наращивать поставки в дружественные страны, «то есть массово поедут на восток», говорит заместитель исполнительного директора ЕСП Татьяна Максимова. В связи с этим сейчас игроки надеются «получить от регуляторов однозначный ответ, возможен ли транзит российских пиломатериалов через Казахстан».

При этом, несмотря на то, что перевозки леса через страны ЕАЭС по железной дороге запрещены, автомобильный транзит разрешен. В Вятской торгово-промышленной палате отметили, что производители не могут добиться официальной позиции властей по этому вопросу, а «из десяти заявок на транспортировку удовлетворяется одна». Организация также видит угрозу того, что без допуска перевозчиков к большему числу транзитных пунктов место России в поставках леса за рубеж может занять продукция из Белоруссии.