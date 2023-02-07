Carlsberg определился со сроками продажи бизнеса в России

Согласно отчёту производителя пива из Дании Carlsberg, компания рассчитывает продать российское подразделение до середины 2023 года.

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Напомним, что Carlsberg в России принадлежит компания «Балтика». В данный момент производитель проводит «тщательный отбор» покупателей, а к обсуждению коммерческих предложений приступят в первом квартале 2023 года.

В отчёте компании также сказано, что неопределенная политическая ситуация в России, а также новые президентские указы так или иначе ограничивают продажу бизнеса. Из сообщения следует, что компания пока не знает, как конкретно такие условия повлияют на процесс продажи бизнеса в России, так как для передачи актива необходимо получить разрешение от правительственной комиссии.