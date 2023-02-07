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1 час назад

Carlsberg хочет продать бизнес в России до середины 2023 года

Елена Прошина

Согласно отчёту производителя пива из Дании Carlsberg, компания рассчитывает продать российское подразделение до середины 2023 года.

Carlsberg определился со сроками продажи бизнеса в России
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что Carlsberg в России принадлежит компания «Балтика». В данный момент производитель проводит «тщательный отбор» покупателей, а к обсуждению коммерческих предложений приступят в первом квартале 2023 года.

В отчёте компании также сказано, что неопределенная политическая ситуация в России, а также новые президентские указы так или иначе ограничивают продажу бизнеса. Из сообщения следует, что компания пока не знает, как конкретно такие условия повлияют на процесс продажи бизнеса в России, так как для передачи актива необходимо получить разрешение от правительственной комиссии.

О своём желании продать бизнес в России Carlsberg объявил ещё в марте 2022 года. Тогда же компания остановила работу всех своих заводов, кроме «Балтики». До этого решения Carlsberg занимала до 30% от всего российского рынка пива.

Компании,
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