Кофейни Costa Coffee сменят название в России

Холдинг «Росинтер Ресторантс» переименует кофейни Costa Coffee в России. Об этом «РБК» сообщили в пресс-службе компании.

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Там отметили, что какое-то время кофейни будут работать без бренда, новое название выберут позже. Также в «Росинтер» планируют расширить ассортимент блюд и напитков, раньше это не могли сделать из-за необходимости «следовать требованиям владельца бренда».

Компании пришлось пойти на смену названия заведений из-за ухода из РФ Costa Coffee.