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1 час назад

Кофейни Costa Coffee сменят название в России

Елена Прошина

Холдинг «Росинтер Ресторантс» переименует кофейни Costa Coffee в России. Об этом «РБК» сообщили в пресс-службе компании.

Кофейни Costa Coffee сменят название в России
Фото: ТАССТАСС

Там отметили, что какое-то время кофейни будут работать без бренда, новое название выберут позже. Также в «Росинтер» планируют расширить ассортимент блюд и напитков, раньше это не могли сделать из-за необходимости «следовать требованиям владельца бренда».

Компании пришлось пойти на смену названия заведений из-за ухода из РФ Costa Coffee.

Ранее «Ведомости» сообщали, что в кофейнях бренда в Москве уже начали менять вывески. Теперь точки называются просто Coffee. Также, по данным издания, обозначение кофеен сменилось на картах «Яндекс» и Google, но на сайте пока остается указание старого бренда.

Компании,Росинтер,Google,Яндекс,
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