Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
18 минут назад

«Газпром» на три года продлил контракты о поставке газа в Белоруссию

News.ru

«Газпром» и его дочернее предприятие «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты о поставках газа в Белоруссию на 2023–2025 годы и его транзит через территорию республики в 2023 году. Действие предыдущих контрактов закончилось в 2022 году, следует из материалов компании.

«Газпром» на три года продлил контракты о поставке газа в Белоруссию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вид: дополнение № 9 от 3 февраля 2023 года к контракту... от 12 декабря 2014 года на транспортировку природного газа через территорию Республики Беларусь в 2015–2022 годах. Предмет: продление срока действия контракта на 2023 год; определение на 2023 год объемов транспортировки природного газа, его распределения по направлениям, расчетной стоимости услуг по транспортировке природного газа, — отмечается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Ориентировочно стоимость газа, который поставляется в Белоруссию, составит 250 млрд рублей в год, транспортировка обойдется в 12 млрд рублей.

Ранее стало известно, что правительство РФ позволило компании «Газпром нефть» создать частную охранную организацию, которая будет защищать объекты, принадлежащие компании и ее дочерним предприятиям. Учредителями предприятия станут непосредственно «Газпром нефть» и частная охранная организация «Стаф-Центр». Доля учредителей составит 70% и 30% соответственно.

Компании,Газпромнефть,Газпром,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители