«Газпром» на три года продлил контракты о поставке газа в Белоруссию

Вид: дополнение № 9 от 3 февраля 2023 года к контракту... от 12 декабря 2014 года на транспортировку природного газа через территорию Республики Беларусь в 2015–2022 годах. Предмет: продление срока действия контракта на 2023 год; определение на 2023 год объемов транспортировки природного газа, его распределения по направлениям, расчетной стоимости услуг по транспортировке природного газа, — отмечается на сайте раскрытия корпоративной информации.