Греф назвал способ превратить организацию в инновационную

«Пока ты маленький стартаповец, можно рисковать. Но дальше, когда у тебя появляется какой-то sustainable бизнес, ты должен внедрять вот этот самый Run — everyday business. Это культура "I kill you for each your failure" ("Я убью тебя за каждую твою ошибку")», — заявил Греф.