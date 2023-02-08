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49 минут назад

Экс-глава Storytel в РФ создаёт собственное издательство

Sostav.ru

Бывшая команда сервиса аудиокниг Storytel, который покинул Россию, запускает собственное издательство «Дом историй». Основным инвестором стал бывший гендиректор шведского стриминга в РФ Борис Макаренков, выкупивший российский бизнес самиздата «Литнет». Об этом сообщает «Коммерсант».

Экс-глава Storytel в РФ создает собственное издательство
Фото: UnsplashUnsplash

«Дом историй» будет издавать произведения зарубежных и российских авторов — бумажные, электронные и аудиокниги. Основным направлением станет художественная литература, в частности детективы, триллеры, фантастика и фэнтези, семейные саги и готические романы.

Главным редактором издательства назначена Анастасия Завозова, переводчик и в прошлом главный редактор российского офиса Storytel.

В портфеле издательства уже около 200 изданий. Кроме того, уже есть договоренности о размещении электронных и аудиокниг на платформах «Литреса» и «Яндекса».

Проект запущен на собственные средства Макаренкова, уточнил представитель издательства. Эксперты оценивают вложения в проект на уровне 30 40 млн руб., называя среди рисков высокую конкуренцию в сегменте художественной литературы, которая будет усиливаться на фоне потери прав на зарубежные произведения из-за санкций.

Экс-глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов считает сильной стороной проекта специализацию на художественной литературе, отмечая, что доля сегмента в продажах растёт последний год.

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