Алкоголь в интернете предложили продавать по QR-кодам

Продажи алкоголя в интернете предлагают запустить по QR-кодам, которые можно будет получить через портал «Госуслуги» и предъявить курьеру при получении. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), пишут «Известия».

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С помощью QR-кодов онлайн-торговля сможет легализовать продажи всего спиртного в сети. В качестве защиты несовершеннолетних будет использована двухфакторная идентификация: подтверждение личности с помощью «Госуслуг» и предъявление курьеру сформированного там QR-кода при доставке товара. Риски мошенничества в организации исключают, поскольку код будет использоваться как временный ключ, в который не зашиты никакие данные пользователей. Однако в предложениях содержится альтернатива — числовой код, отправленный по SMS клиенту.

Сейчас в России действует запрет на дистанционную торговлю спиртным, однако онлайн-продажа алкоголя существует и находится в теневом секторе. Это, по словам авторов инициативы, создает большие риски для людей. По оценкам Минфина, объём продаж алкоголя в Сети составляет 2 3 млрд рублей в год, при этом рынок продолжает постоянно расти вслед за потребительским спросом. По данным «Яндекса», количество запросов по теме «Алкоголь с доставкой на дом» ежегодно увеличивается на треть.

Развитие онлайн-продажи алкоголя станет важной мерой поддержки отечественных производителей, полагают в Ozon. Сейчас бизнес имеет все необходимые возможности и IT-технологии, для того чтобы обеспечить прозрачность онлайн-продажи алкоголя, добавили в «Сбермаркете».