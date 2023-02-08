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17 минут назад

Оценена стоимость замены двигателей Superjet 100 на российские

Lenta.ru

Замена двигателей на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на российские ПД-8 может быть оценена в сумму, сравнимую с остаточной стоимостью самолета, заявил «Ведомостям» глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Оценена стоимость замены двигателей Superjet 100 на российские
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он объяснил, что нерешенные вопросы, связанные с заменой, лежат в экономической плоскости, а не технической. В частности, они обусловлены значительной стоимостью новых ПД-8, так как двигатель еще не сертифицирован.

«Поэтому при остаточной стоимости самолета, к примеру, в 500 миллионов рублей нужно будет на сопоставимую сумму — если не больше — купить еще и новые комплектующие», – пояснил Слюсарь.

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в декабре прошлого года уже говорил, что ПД-8 не планируется ставить на уже выпущенные лайнеры, поскольку процесс замены слишком сложен и требует значительных финансовых затрат. Он говорил, что самолеты продолжат летать с двигателем SaM146, разработанным совместно с французским концерном Safran.

Предприятие оборвало контакты с российскими партнерами после начала военных действий на Украине; по словам Слюсаря, авиакомпании хотят, чтобы в России научились делать капитальный ремонт SaM146. Пока специалисты внутри страны еще работают над освоением так называемой горячей части этого двигателя, за которую отвечала Safran.

Как пояснил независимый авиаэксперт Алексей Комаров, Safran отвечал за технологически наиболее сложную часть этого двигателя, где происходит сгорание топлива. Турбина горячей части, камеры сгорания и другие элементы требуют очень высоких технологий, указал он.

Первые ПД-8 должны быть выпущены в 2023 году, к 2030 году, согласно новой программе развития авиаотрасли, планируется выпустить 314 двигателей ПД-8.

Компании,Алексей Комаров,Юрий Слюсарь,Денис Мантуров,ОАК,
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