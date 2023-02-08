СМИ рассказали о потерях Ходорковского и Ахметова на «Азовстали»

У экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан иноагентом в России) были финансовые связи с украинскими миллиардерами Ринатом Ахметовым и Вадимом Новинским, и все они потеряли деньги в результате потери «Азовстали» Украиной. Об этом сообщает Russia Today.

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RT отмечает, что Ахметов и Новинский владели долями в «Метинвесте», управлявшем «Азовсталью» и заводом имени Ильича.

При этом структура собственности заводов «завязана на Smart Holding» Новинского.

По данным RT, в конце апреля 2014 года вскоре после выхода на свободу Ходорковский встретился с Ахметовым, примерно в то же время в наблюдательный совет Smart Holding вошел гражданин Германии Герхард Франк Ригер. RT утверждает, что Ригер представлял интересы неназванного инвестора, предположительно, Ходорковского.

Ранее в Крыму объявили о национализации местного имущества Ахметова и еще одного украинского олигарха, Игоря Коломойского.