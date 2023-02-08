Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
1 час назад

СМИ рассказали о потерях Ходорковского и Ахметова на «Азовстали»

Мария Иванова

У экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан иноагентом в России) были финансовые связи с украинскими миллиардерами Ринатом Ахметовым и Вадимом Новинским, и все они потеряли деньги в результате потери «Азовстали» Украиной. Об этом сообщает Russia Today.

СМИ рассказали о потерях Ходорковского и Ахметова на «Азовстали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

RT отмечает, что Ахметов и Новинский владели долями в «Метинвесте», управлявшем «Азовсталью» и заводом имени Ильича.

При этом структура собственности заводов «завязана на Smart Holding» Новинского.

По данным RT, в конце апреля 2014 года вскоре после выхода на свободу Ходорковский встретился с Ахметовым, примерно в то же время в наблюдательный совет Smart Holding вошел гражданин Германии Герхард Франк Ригер. RT утверждает, что Ригер представлял интересы неназванного инвестора, предположительно, Ходорковского.

Ранее в Крыму объявили о национализации местного имущества Ахметова и еще одного украинского олигарха, Игоря Коломойского.

Глава правительства Крыма Владимир Константинов рассказал, что национализированы будут земельные участки, здания и пансионаты. Он отмечал, что речь идет не о самых крупных объектах, так как часть имущества Ахметова и Коломойского была национализирована ранее.

Компании,Вадим Новинский,Ринат Ахметов,Владимир Константинов,Михаил Ходорковский,ЮКОС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители