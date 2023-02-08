Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
48 минут назад

Сбер выдал 2 млн детских СберКарт

Газета.Ru

С сентября 2021 года Сбер выдал два миллиона детских СберКарт, сообщает пресс-служба банка. Выпуск и обслуживание такой карты бесплатны.

Сбер выдал 2 млн детских СберКарт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, СберКарта — это первая личная банковская карта ребенка.

«Детям не нужно ждать, когда родители придут с работы и дадут привычные прежде наличные карманные деньги на покупку. Теперь родители могут пополнить счет ребенка моментально. Причем ребенок даже может «заработать» эти деньги, отправив родителям через СберKids предложение выполнить небольшую работу за небольшое вознаграждение — например, убрать комнату или выучить 10 иностранных слов. Также в детском приложении СберKids размещены интересные видео и тесты о финансах и кибербезопасности, обучающие детей основам финграмотности», — отметил он.

По его словам, для ребенка такая карта — это способ в полуигровой форме научиться самостоятельно распоряжаться деньгами. В свою очередь, для родителей — это возможность видеть в своем приложении СберБанк Онлайн операции ребенка, настраивать ему лимиты, быстро пополнять счет и помогать учиться управлять своими средствами

Отмечается, что такими картами дети 6-13 лет могут расплачиваться как в обычных, так и в онлайн-магазинах. Следить за балансом своей карты ребенок может в специальном приложении СберKids, а родители в своем приложении СберБанк Онлайн могут установить и менять дневные или месячные лимиты на траты с карты ребенка, запретить снимать наличные или покупать в интернете

Кроме того, за оплату такой картой дети получают бонусы СберСпасибо — 0,5% от стоимости покупки. Детскую СберКарту родитель может оформить в СберБанк Онлайн, а потом забрать ее в офисе банка.

Компании,Кирилл Царев,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители