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47 минут назад

eBay уволит сотни сотрудников

Lenta.ru

Крупнейшая в мире платформа интернет-аукционов eBay планирует уволить около 500 сотрудников, или 4 процента штата компании. Об этом сказано в отчете, поданном eBay в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Все уволенные работники получат выходное пособие и поощрительные выплаты.

eBay уволит сотни сотрудников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам главного исполнительного директора Джейми Янноне, это решение было принято с учетом сложившейся в мире макроэкономической ситуации и необходимости дальнейшего стимулирования роста компании.

«Этот шаг даст нам дополнительные возможности для инвестиций и создания новых рабочих мест в сферах с наибольшим потенциалом, включая новые технологии, ключевые рынки и потребительские инновации, а также позволит приспособиться к меняющимся макроэкономическим и технологическим реалиям», — сказал глава eBay.

В последнее время крупные IT-компании активно сокращают штат, готовясь к ожидаемому спаду в мировой экономике. В частности, 8 февраля об увольнении 1300 сотрудников заявил американский сервис видеоконференций Zoom. Всего по информации консалтинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, в 2022 году технологический сектор объявил о сокращении 97 171 рабочего места, что на 649 процентов больше, чем в предыдущем году.

Компании,eBay,
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