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1 час назад

На Украине заявили об аресте подконтрольного россиянам предприятия

Лера Букина

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщила, что судом был наложен арест на имущество и корпоративные права металлургического предприятия, которое якобы находится под контролем россиян.

На Украине заявили об аресте подконтрольного россиянам предприятия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о сумме в размере более чем 40 млн гривен (почти $1,1 млн). Мера коснулась 250 объектов недвижимого имущества и земельных участков площадью более 40 га.

Арест наложили для того, чтобы «предотвратить отчуждение имущества предприятия его владельцами в пользу вышеупомянутых лиц и приближенных к ним структур». Информации о том, какое металлургическое предприятие подразумевается, нет. Также пока не раскрывается регион страны.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте 170 вагонов с минеральными удобрениями компаний «Уралкалий» и «Беларуськалий» на Украине.

Арест наложили на оптовую партию минеральных удобрений российского и белорусского производства. Отмечается, что суммарный объем изъятого имущества, которое принадлежало данным компаниям, составил 11,8 тысяч тонн почти на 100 млн гривен ($2,7 млн).

Компании,Уралкалий,СБУ,
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