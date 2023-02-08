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1 час назад

Binance приостановила переводы в долларах

Елена Прошина

Крупнейшая в мире биржа по торговле криптовалютами Binance с 8 февраля ввела запрет на открытие долларовых депозитов и снятие американской валюты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.

Binance приостановила переводы в долларах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что запрет носит временный характер. Binance уже начал работу над возобновлением этих операций. При этом причины решения в компании не раскрыли.

Известно, что Binance.US запрет не затронул. Он коснулся только пользователей за пределами США.

Объявление компании спровоцировало резкий рост оттока денежных средств с криптовалютных кошельков биржи. За день он превысил 172 миллиона долларов.

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