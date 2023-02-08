Binance приостановила переводы в долларах

Крупнейшая в мире биржа по торговле криптовалютами Binance с 8 февраля ввела запрет на открытие долларовых депозитов и снятие американской валюты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.

Отмечается, что запрет носит временный характер. Binance уже начал работу над возобновлением этих операций. При этом причины решения в компании не раскрыли.

Известно, что Binance.US запрет не затронул. Он коснулся только пользователей за пределами США.