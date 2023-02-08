Датская компания Rockwool не уходит из России

Датский производитель изоляционных материалов Rockwool не уходит из России. Компания подтверждает это в опубликованном в среду отчете за 2022 год.

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В документе это решение названо "наименее плохим вариантом". "Хотя это, безусловно, трудное решение, мы считаем, что с этической и коммерческой точки зрения сохранить право собственности на компанию - это правильно", - подчеркивается в отчете.

Rockwool больше не участвует в управлении российской частью бизнеса, но компания сохранила за собой право собственности. После начала СВО на Украине Rockwool не делала новых инвестиций в РФ.