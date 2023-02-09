Запад под угрозой санкций запрещает Ливану заправлять российские авиалайнеры, заявил посол России в Бейруте Александр Рудаков.
По его словам, занимающиеся наземным обслуживанием самолетов компании в Ливане, столкнулись с запугиванием со стороны Запада, который под угрозой применения санкций запрещает им заправлять самолеты из России, передает РИА «Новости».
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американские официальные лица оказывают давление на Анкару, чтобы в Турции прекратили обслуживать самолеты американского производства российских авиакомпаний.