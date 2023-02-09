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46 минут назад

Посол России: Запад под угрозой санкций запрещает Ливану заправлять российские авиалайнеры

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Запад под угрозой санкций запрещает Ливану заправлять российские авиалайнеры, заявил посол России в Бейруте Александр Рудаков.

По его словам, занимающиеся наземным обслуживанием самолетов компании в Ливане, столкнулись с запугиванием со стороны Запада, который под угрозой применения санкций запрещает им заправлять самолеты из России, передает РИА «Новости».

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Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американские официальные лица оказывают давление на Анкару, чтобы в Турции прекратили обслуживать самолеты американского производства российских авиакомпаний.

Компании,Александр Рудаков,
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