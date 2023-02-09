Чешская компания потребовала у «Газпрома» 45 миллионов долларов

Чешская энергетическая компания ČEZ инициировала арбитражное разбирательство с «Газпромом», сообщает издание Idnes со ссылкой на пресс-секретаря компании ČEZ Ладислава Кржижа.

Уточняется, что компания обратилась в суд из-за недопоставок «Газпромом» газа в Чехию в прошлом году, требуется компенсация в размере около 1 миллиарда крон (около 45 миллионов долларов).

Немецкий импортер газа Uniper ранее также через суд потребовал у «Газпрома» возместить убытки. В сообщении говорится, что было инициировано арбитражное разбирательство против российской компании Gazprom Export (GPE) в международном арбитражном суде.