Дуров признан самым влиятельным человеком Дубая

«С капиталом в $15,1 млрд Дуров стал известен как российский Марк Цукерберг после того, как в 22 года запустил крупнейшую в России социальную сеть «ВКонтакте». Затем в 2013 году он запустил Telegram, сервис для обмена мгновенными сообщениями, поддерживающий сквозное шифрование сообщений, видео- и аудиовызовов», — говорится в карточке Дурова.