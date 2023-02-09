Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
1 час назад

Павел Дуров признан самым влиятельным человеком Дубая

Газета.Ru

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров возглавил рейтинг 100 самых влиятельных людей в Дубае по версии издания Arabian Business.

Дуров признан самым влиятельным человеком Дубая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«С капиталом в $15,1 млрд Дуров стал известен как российский Марк Цукерберг после того, как в 22 года запустил крупнейшую в России социальную сеть «ВКонтакте». Затем в 2013 году он запустил Telegram, сервис для обмена мгновенными сообщениями, поддерживающий сквозное шифрование сообщений, видео- и аудиовызовов», — говорится в карточке Дурова.

В 2017 году он переехали в Дубай, где в феврале 2021 года получил гражданство ОАЭ. Это сделало Дурова гражданином четырех стран — России, ОАЭ, Франции и Сент-Китс и Невиса.

Кроме Дурова в топ также попали боец Конор Макгрегор, генеральный директор Dubai Duty Free Колм Маклафлин, блогеры, строительные магнаты и многие другие.

Компании,Конор Макгрегор,Павел Дуров,Марк Цукерберг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители