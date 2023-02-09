Дуров признан самым влиятельным человеком Дубая

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров возглавил рейтинг 100 самых влиятельных людей в Дубае по версии издания Arabian Business.
«С капиталом в $15,1 млрд Дуров стал известен как российский Марк Цукерберг после того, как в 22 года запустил крупнейшую в России социальную сеть «ВКонтакте». Затем в 2013 году он запустил Telegram, сервис для обмена мгновенными сообщениями, поддерживающий сквозное шифрование сообщений, видео- и аудиовызовов», — говорится в карточке Дурова.
В 2017 году он переехали в Дубай, где в феврале 2021 года получил гражданство ОАЭ. Это сделало Дурова гражданином четырех стран — России, ОАЭ, Франции и Сент-Китс и Невиса.
Кроме Дурова в топ также попали боец Конор Макгрегор, генеральный директор Dubai Duty Free Колм Маклафлин, блогеры, строительные магнаты и многие другие.