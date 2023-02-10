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1 час назад

Оценены потери швейцарских компаний от ухода из России

Lenta.ruиещё 3

Потери швейцарских компаний, которые ушли с российского рынка в 2022 году, могут достигать 4 миллиардов долларов. Такую оценку привел в интервью РИА Новости посол России в Берне Сергей Гармонин.

Оценены потери швейцарских компаний от ухода из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что страну покинуло несколько популярных брендов, таких как Lindt и Rolex, однако о массовом исходе швейцарских фирм говорить нельзя. Гармонин объяснил решение швейцарских компаний об уходе из России давлением других западных стран, потери которых, в свою очередь, суммарно составили до 240 миллиардов долларов.

14 декабря 2022 года стало известно, что крупнейший производитель цемента в мире, швейцарская Holcim, передаст российский бизнес местному менеджменту. Бывшие предприятия Holcim в России продолжат работу под новым брендом. В пресс-службе подчеркнули, что после подписания соответствующего соглашения с менеджментом процедура выхода компании с российского рынка завершилась.

В феврале швейцарский производитель премиального шоколада Lindt начал процесс ликвидации российского юридического лица ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)». Компания анонсировала этот шаг в августе. При этом еще в марте компания закрыла девять магазинов и прекратила поставки ретейлерам. О намерении компании продать бизнес в стране не сообщалось.

Компании,Сергей Гармонин,
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