ВТБ предупредил о фейковом приложении банка в AppStore

Приложение "В Банк: Доступ Онлайн", размещенное в AppStore, не имеет отношение к банку ВТБ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кредитной организации.
"Обращаем ваше внимание, что данное приложение не принадлежит банку ВТБ. Будьте внимательны", - указано в сообщении под фотографией приложения "В Банк: Доступ Онлайн" от разработчика R O G A LTD.
На фото также указано, что приложение "фейк".
Иконка приложения напоминает логотип ВТБ, однако в описании не указано, к какому банку относится эта программа.
"Чтобы сохранить свои средства в безопасности, всегда устанавливайте только те приложения, ссылки на которые указаны на сайте банка: online.vtb.ru/app, или их подлинность подтверждают операторы в кол-центре по номеру 1 000", - напомнили в ВТБ.