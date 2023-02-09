ВТБ предупредил о фейковом приложении банка в AppStore

Приложение "В Банк: Доступ Онлайн", размещенное в AppStore, не имеет отношение к банку ВТБ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кредитной организации.

Фото: ТАСС ТАСС

"Обращаем ваше внимание, что данное приложение не принадлежит банку ВТБ. Будьте внимательны", - указано в сообщении под фотографией приложения "В Банк: Доступ Онлайн" от разработчика R O G A LTD.

На фото также указано, что приложение "фейк".

Telegram/bankvtb

Иконка приложения напоминает логотип ВТБ, однако в описании не указано, к какому банку относится эта программа.