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1 час назад

ВТБ предупредил о фейковом приложении банка в AppStore

ТАСС

Приложение "В Банк: Доступ Онлайн", размещенное в AppStore, не имеет отношение к банку ВТБ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кредитной организации.

ВТБ предупредил о фейковом приложении банка в AppStore
Фото: ТАССТАСС

"Обращаем ваше внимание, что данное приложение не принадлежит банку ВТБ. Будьте внимательны", - указано в сообщении под фотографией приложения "В Банк: Доступ Онлайн" от разработчика R O G A LTD.

На фото также указано, что приложение "фейк".

Telegram/bankvtb

Иконка приложения напоминает логотип ВТБ, однако в описании не указано, к какому банку относится эта программа.

"Чтобы сохранить свои средства в безопасности, всегда устанавливайте только те приложения, ссылки на которые указаны на сайте банка: online.vtb.ru/app, или их подлинность подтверждают операторы в кол-центре по номеру 1 000", - напомнили в ВТБ.

Компании,Банк ВТБ,
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