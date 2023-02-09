«Газпром», Узбекистан и Казахстан обсудили взаимодействие в газовой сфере

Глава «Газпрома» Алексей Миллер встретился в четверг, 9 февраля с министрами энергетики Казахстана и Узбекистана Болатом Акчулаковым и Журабеком Мирзамахмудовым. Участники саммита обсудили специфику взаимодействия в газовой сфере. Об этом пишет пресс-служба концерна в официальном Telegram-канале.

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«Участники встречи обсудили возможности трехстороннего взаимодействия в газовой отрасли», - отметили в пресс-службе.

Ранее в концерне рассказали о рабочей встрече Миллера и Мирзамахмудова. Во время переговоров энергетики рассмотрели актуальные и перспективные вопросы взаимодействия.

Кроме того, глава «Газпрома» и министр энергетики подписали Дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли.