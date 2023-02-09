«Газпром», Узбекистан и Казахстан обсудили взаимодействие в газовой сфере

Глава «Газпрома» Алексей Миллер встретился в четверг, 9 февраля с министрами энергетики Казахстана и Узбекистана Болатом Акчулаковым и Журабеком Мирзамахмудовым. Участники саммита обсудили специфику взаимодействия в газовой сфере. Об этом пишет пресс-служба концерна в официальном Telegram-канале.
«Участники встречи обсудили возможности трехстороннего взаимодействия в газовой отрасли», - отметили в пресс-службе.
Ранее в концерне рассказали о рабочей встрече Миллера и Мирзамахмудова. Во время переговоров энергетики рассмотрели актуальные и перспективные вопросы взаимодействия.
Кроме того, глава «Газпрома» и министр энергетики подписали Дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли.
Уточняется, что дорожная карта о взаимодействии была также подписана с правительством Казахстана.