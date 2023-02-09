«Росатом» готов продолжать работу по предложениям МАГАТЭ по ЗАЭС

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев выразил готовность российской стороны продолжать работу по реализации инициативы МАГАТЭ о безопасной зоне вокруг Запорожской АЭС. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Отмечается, что в четверг, 9 февраля, Лихачев провел переговоры с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили вопросы безопасности ЗАЭС.
В пресс-службе пояснили, что глава МАГАТЭ рассказал на встрече о продвижении его проекта по созданию защитной зоны на атомном объекте.
Алексей Лихачев, в свою очередь, выразил готовность продолжать работу по реализации идеи Гросси.
Кроме того, стороны обсудили вопросы взаимодействия на других направлениях, сообщает ТАСС.
Лихачев также рассказал Гросси о мерах по улучшению бытовых условий работников станции и их семей.