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1 час назад

«Росатом» готов продолжать работу по предложениям МАГАТЭ по ЗАЭС

Илья Родин

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев выразил готовность российской стороны продолжать работу по реализации инициативы МАГАТЭ о безопасной зоне вокруг Запорожской АЭС. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Росатом» готов продолжать работу по предложениям МАГАТЭ по ЗАЭС
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в четверг, 9 февраля, Лихачев провел переговоры с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили вопросы безопасности ЗАЭС.

В пресс-службе пояснили, что глава МАГАТЭ рассказал на встрече о продвижении его проекта по созданию защитной зоны на атомном объекте.

Алексей Лихачев, в свою очередь, выразил готовность продолжать работу по реализации идеи Гросси.

Кроме того, стороны обсудили вопросы взаимодействия на других направлениях, сообщает ТАСС.

Лихачев также рассказал Гросси о мерах по улучшению бытовых условий работников станции и их семей.

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