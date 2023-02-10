Минцифры создаст единого мобильного оператора для новых регионов

На территории четырех новых российских регионов будет действовать единый оператор мобильной связи. Сейчас тарифы на связь там на уровне общероссийских, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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«Минцифры дано поручение создать единого оператора мобильной связи, который будет покрывать территории четырех новых субъектов», - заявил Чернышенко в беседе с РИА Новости.

С его слов, одна из задач правительства обеспечить жителей новых регионов качественной и доступной связью. Соответствующий мониторинг уже организован, обратная связь с населением налажена.