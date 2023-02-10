Компании КНР вышли из проекта подводного интернет-кабеля между Азией и Европой

Два крупнейших мобильных оператора Китая - China Telecom и China Mobile - отказались от дальнейшего участия в проекте Sea-Me-We 6 по строительству подводного телекоммуникационного кабеля, призванного улучшить интернет-соединение между странами Азии и Европы. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, совокупные инвестиции компаний составляли почти 20% от стоимости проекта. Подобное решение принято после того, как консорциум Sea-Me-We 6, в который также входят компании Microsoft , Orange и Telecom Egypt, выбрали для прокладки линии американскую компанию SubCom, а не китайскую Hengtong Marine - ведущую в КНР в данной отрасли.

Тем не менее из проекта не вышла третья китайская компания China Unicom, размер капиталовложений которой не раскрывается.

Ситуация с реализацией проекта, по оценке FT, отражает растущую напряженность "между Вашингтоном и Пекином в отношении контроля над инфраструктурой мирового онлайн-трафика".