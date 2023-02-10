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1 час назад

FT: компании КНР выходят из проекта подводного интернет-кабеля между Азией и Европой

ТАССиещё 1

Два крупнейших мобильных оператора Китая - China Telecom и China Mobile - отказались от дальнейшего участия в проекте Sea-Me-We 6 по строительству подводного телекоммуникационного кабеля, призванного улучшить интернет-соединение между странами Азии и Европы. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Компании КНР вышли из проекта подводного интернет-кабеля между Азией и Европой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их данным, совокупные инвестиции компаний составляли почти 20% от стоимости проекта. Подобное решение принято после того, как консорциум Sea-Me-We 6, в который также входят компании Microsoft , Orange и Telecom Egypt, выбрали для прокладки линии американскую компанию SubCom, а не китайскую Hengtong Marine - ведущую в КНР в данной отрасли.

Тем не менее из проекта не вышла третья китайская компания China Unicom, размер капиталовложений которой не раскрывается.

Ситуация с реализацией проекта, по оценке FT, отражает растущую напряженность "между Вашингтоном и Пекином в отношении контроля над инфраструктурой мирового онлайн-трафика".

В соответствии с проектом Sea-Me-We 6 стоимостью около полумиллиарда долларов планируется прокладка 19,2 тыс. км кабельных линий, соединяющих Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Западную Европу. Работы, как ожидается, будут завершены в 2025 году.

Компании,Microsoft,
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