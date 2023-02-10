Американская компания Yahoo уволит более 1600 сотрудников, или 20 процентов от всего штата. Процедура затронет 50 процентов сотрудников рекламного подразделения. Об этом сообщает Axios.

О реструктуризации бизнеса Yahoo также пишет Bloomberg. По его данным, в рамках первой волны сокращений на этой неделе будет уволено 1000 сотрудников, или 12 процентов штата.

Генеральный директор компании Джим Ланзон объяснил, что сокращения связаны не с финансовыми проблемами, а со стратегическими изменениями в подразделении. По его словам, мера положительно повлияет на финансовые показатели Yahoo и компания сможет инвестировать вырученные средства в более выгодные проекты бизнеса.

Также компания приняла решение закрыть две свои платформы, предназначенные для рекламы, SSP и Gemini. Компания перейдет на платформу Taboola, с которой заключила партнерское соглашение.