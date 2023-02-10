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2 часа назад

Yahoo уволит более 1600 сотрудников

Lenta.ru

Американская компания Yahoo уволит более 1600 сотрудников, или 20 процентов от всего штата. Процедура затронет 50 процентов сотрудников рекламного подразделения. Об этом сообщает Axios.

Yahoo уволит более 1600 сотрудников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О реструктуризации бизнеса Yahoo также пишет Bloomberg. По его данным, в рамках первой волны сокращений на этой неделе будет уволено 1000 сотрудников, или 12 процентов штата.

Генеральный директор компании Джим Ланзон объяснил, что сокращения связаны не с финансовыми проблемами, а со стратегическими изменениями в подразделении. По его словам, мера положительно повлияет на финансовые показатели Yahoo и компания сможет инвестировать вырученные средства в более выгодные проекты бизнеса.

Также компания приняла решение закрыть две свои платформы, предназначенные для рекламы, SSP и Gemini. Компания перейдет на платформу Taboola, с которой заключила партнерское соглашение.

В последнее время крупные IT-компании активно сокращают штат, готовясь к ожидаемому спаду в мировой экономике. Так, 8 февраля об увольнении 1300 сотрудников заявил американский сервис видеоконференций Zoom. Также около 500 сотрудников планирует уволить крупнейшая в мире платформа интернет-аукционов eBay.

Компании,eBay,Yahoo,
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