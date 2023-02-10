Polymetal сообщила о сбое в торговле акциями на LSE

"9 февраля 2023 года один из центральных клиринговых контрагентов (ЦКА), предоставляющих услуги для торгов на Лондонской фондовой бирже, определил, что в настоящее время он не может проводить клиринг по сделкам с акциями Polymetal. <...> В результате LSE перевела торги акциями компании в режим аукциона. Акции в течение 9 февраля продолжали торговаться во внебиржевом сегменте", - говорится в сообщении компании.