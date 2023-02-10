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1 час назад

Polymetal сообщила о сбое в торговле акциями на LSE

ТАСС

Polymetal стало известно о сбое в торговле акциями на Лондонской фондовой бирже (LSE), компания работает над его устранением, говорится в сообщении золотодобытчика.

Polymetal сообщила о сбое в торговле акциями на LSE
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"9 февраля 2023 года один из центральных клиринговых контрагентов (ЦКА), предоставляющих услуги для торгов на Лондонской фондовой бирже, определил, что в настоящее время он не может проводить клиринг по сделкам с акциями Polymetal. <...> В результате LSE перевела торги акциями компании в режим аукциона. Акции в течение 9 февраля продолжали торговаться во внебиржевом сегменте", - говорится в сообщении компании.

ЦКА является связующим звеном клиринга и расчетов по сделкам между покупателем и продавцом при торгах акциями в электронном режиме на LSE - SETS, уточнила компания.

Впоследствии LSE опубликовала уведомление, подтверждающее, что торги акциями компании с 10 февраля 2023 года переведены в сегмент платформы SETSqx. SETSqx - альтернативный торговый сервис, который не требует клиринга через центрального контрагента.

"Polymetal работает над восстановлением торговли на платформе SETS, если это будет возможно. SETSqx тем временем продолжит обеспечивать инвесторам ликвидность торгов", - подчеркивает компания.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.

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