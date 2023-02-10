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1 час назад

На заводах украинских олигархов в Крыму ввели временные администрации

Мария Иванова

Глава правительства Крыма Владимир Константинов рассказал, что на крымских предприятиях, ранее принадлежавших украинским олигархам, начали вводить временные администрации. Об этом сообщает «Газета.ру».

На заводах украинских олигархов в Крыму ввели временные администрации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Крыму сообщали о планах национализировать 12 банков и несколько заводов, в том числе «Альминский завод строительных материалов» и «Камыш-Бурунский Железорудый комбинат». Власти региона подчеркивали, что предприятия продолжать работать.

Также национализацию распространили на имущество киевского футбольного клуба «Динамо», включая два земельных участках площадью 28 и 30 тысяч квадратных метров.

Позже в Крыму рассказали о национализации крымского имущества украинских миллиардеров Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

Константинов отмечал, что национализированы будут земельные участки, здания и пансионаты.

По его словам, речь идет не о самых крупных объектах, так как часть имущества Ахметова и Коломойского была национализирована ранее.

Компании,Ринат Ахметов,Владимир Константинов,Динамо,
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