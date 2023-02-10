На заводах украинских олигархов в Крыму ввели временные администрации

Глава правительства Крыма Владимир Константинов рассказал, что на крымских предприятиях, ранее принадлежавших украинским олигархам, начали вводить временные администрации. Об этом сообщает «Газета.ру».

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В Крыму сообщали о планах национализировать 12 банков и несколько заводов, в том числе «Альминский завод строительных материалов» и «Камыш-Бурунский Железорудый комбинат». Власти региона подчеркивали, что предприятия продолжать работать.

Также национализацию распространили на имущество киевского футбольного клуба «Динамо», включая два земельных участках площадью 28 и 30 тысяч квадратных метров.

Позже в Крыму рассказали о национализации крымского имущества украинских миллиардеров Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

Константинов отмечал, что национализированы будут земельные участки, здания и пансионаты.