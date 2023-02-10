На заводах украинских олигархов в Крыму ввели временные администрации

Глава правительства Крыма Владимир Константинов рассказал, что на крымских предприятиях, ранее принадлежавших украинским олигархам, начали вводить временные администрации. Об этом сообщает «Газета.ру».
В Крыму сообщали о планах национализировать 12 банков и несколько заводов, в том числе «Альминский завод строительных материалов» и «Камыш-Бурунский Железорудый комбинат». Власти региона подчеркивали, что предприятия продолжать работать.
Также национализацию распространили на имущество киевского футбольного клуба «Динамо», включая два земельных участках площадью 28 и 30 тысяч квадратных метров.
Позже в Крыму рассказали о национализации крымского имущества украинских миллиардеров Рината Ахметова и Игоря Коломойского.
Константинов отмечал, что национализированы будут земельные участки, здания и пансионаты.
По его словам, речь идет не о самых крупных объектах, так как часть имущества Ахметова и Коломойского была национализирована ранее.