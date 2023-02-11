Новые владельцы Zara озвучат сроки открытия магазинов в РФ

Новые владельцы российских активов бренда одежды Zara представят концепцию бизнеса и сроки открытия магазинов в РФ на следующей неделе, заявил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Компания на следующей неделе приедет и представит концепцию того, как они будут открываться: в какие сроки, какие магазины, в каких регионах", – сказал он.

По словам Евтухова, новые владельцы пока не закрыли сделку по приобретению российских активов Zara. Он пояснил, что данный процесс будет завершен после одобрения правительственной комиссией.

"Только после этого можно будет сказать, что все состоялось. А дальше – step by step", – заключил Евтухов.

В марте 2022 года Zara сообщила о прекращении работы магазинов на территории России. Позднее компания Inditex решила продать российский бизнес группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов.

Daher будет работать в стране под собственными брендами. В Inditex подтвердили, что достигли с эмиратской группой предварительного соглашения о продаже российского бизнеса.