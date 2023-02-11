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1 час назад

Бывший президент Бразилии Дилма Руссефф возглавит НБР БРИКС

ТВ БРИКС

Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф, первая в истории Бразилии женщина на посту президента, займет пост главы Нового банка развития БРИКС. Она возглавляла страну с 2011 по 2016 год. Об этом сообщает Toda Palavra, партнер сети TV BRICS.

Бывший президент Бразилии возглавит НБР БРИКС
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС

Руссефф будет президентом Нового банка развития БРИКС до 2025 года.

Предполагается, что она уже станет главой банка, когда президент страны Луис Инасиу Лула да Силва посетит Китай в марте, сообщают СМИ. Планируется, что Дилма Руссефф будет жить в Шанхае, где расположена штаб-квартира НБР БРИКС.

Новый банк развития БРИКС был создан в 2014 году, во время шестого саммита БРИКС, проходившего в бразильском Форталезе, столице штата Сеара. Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и действующий на тот момент президент ЮАР Джейкоб Зума подписали документ, предусматривающий создание банка. Его деятельность началась в 2015 году.

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