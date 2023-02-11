Бывший президент Бразилии возглавит НБР БРИКС

Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф, первая в истории Бразилии женщина на посту президента, займет пост главы Нового банка развития БРИКС. Она возглавляла страну с 2011 по 2016 год. Об этом сообщает Toda Palavra, партнер сети TV BRICS.
Руссефф будет президентом Нового банка развития БРИКС до 2025 года.
Предполагается, что она уже станет главой банка, когда президент страны Луис Инасиу Лула да Силва посетит Китай в марте, сообщают СМИ. Планируется, что Дилма Руссефф будет жить в Шанхае, где расположена штаб-квартира НБР БРИКС.
Новый банк развития БРИКС был создан в 2014 году, во время шестого саммита БРИКС, проходившего в бразильском Форталезе, столице штата Сеара. Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и действующий на тот момент президент ЮАР Джейкоб Зума подписали документ, предусматривающий создание банка. Его деятельность началась в 2015 году.