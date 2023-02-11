Бывший президент Бразилии возглавит НБР БРИКС

Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф, первая в истории Бразилии женщина на посту президента, займет пост главы Нового банка развития БРИКС. Она возглавляла страну с 2011 по 2016 год. Об этом сообщает Toda Palavra, партнер сети TV BRICS.

Фото: ТВ БРИКС ТВ БРИКС

Руссефф будет президентом Нового банка развития БРИКС до 2025 года.

Предполагается, что она уже станет главой банка, когда президент страны Луис Инасиу Лула да Силва посетит Китай в марте, сообщают СМИ. Планируется, что Дилма Руссефф будет жить в Шанхае, где расположена штаб-квартира НБР БРИКС.