Маску не хватило $6 млрд для звания богатейшего человека мира

Предпринимателю Илону Маску, владельцу Twitter, SpaceX и Tesla не хватило $6 млрд, чтобы вернуться на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты по версии Bloomberg Billionaires Index.

В настоящее время он занимает второе место с состоянием в $179 млрд. На первом - глава LVMH (производитель Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet) Бернар Арно ($185 млрд).

Значительная часть состояния Маска привязана к акциям компании-производителя электроавтомобилей Tesla, которые к закрытию рынка 10 февраля упали на 5%, сообщает Business Insider.