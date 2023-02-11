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29 минут назад

Маску не хватило $6 млрд для звания богатейшего человека мира

Илья Родин

Предпринимателю Илону Маску, владельцу Twitter, SpaceX и Tesla не хватило $6 млрд, чтобы вернуться на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты по версии Bloomberg Billionaires Index.

Маску не хватило $6 млрд для звания богатейшего человека мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В настоящее время он занимает второе место с состоянием в $179 млрд. На первом - глава LVMH (производитель Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet) Бернар Арно ($185 млрд).

Значительная часть состояния Маска привязана к акциям компании-производителя электроавтомобилей Tesla, которые к закрытию рынка 10 февраля упали на 5%, сообщает Business Insider.

Илон Маск помирился с Apple

Акции LVMH, по данным издания, упали не столь значительно (на 1,1%). Таким образом, разрыв между Маском и Арно увеличился на $3 млрд и достиг $6 млрд.

Компании,Илон Маск,Бернар Арно,Louis Vuitton,SpaceX,Apple,
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